POL-NB: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen auf der L 321

Viereck (ots) -



Am heutigen Tage, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 321, nahe der Ortschaft Viereck ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.



Der 53-jähriger Fahrer eines PKW Renault Twingo fuhr an der Einmündung zur L 321 aus Viereck kommend nach links auf die Landesstraße in Fahrtrichtung Pasewalk auf.

In diesem Moment kam ihm aus Richtung Pasewalk in Richtung Torgelow fahrend ein PKW Suzuki Ignis entgegen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Im PKW Suzuki Ignis saßen der 86-jährige Fahrer und seine 80-jährige Ehefrau.

Der Fahrer des PKW Renault Twingo musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Alle drei Personen wurden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sind diese Verletzungen jedoch nicht lebensbedrohlich. Zwei verletzte Personen wurden mit einem Rettungshubschrauber nach Greifswald und eine Person mit einem weiteren Rettungshubschrauber nach Neubrandenburg geflogen.



Die Unfallstelle musste für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 16.000,- EURO.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell