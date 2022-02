POL-SN: Raub am Berliner Platz

Schwerin (ots) -



Zu einem Raub zum Nachteil eines 37-jährigen Schweriners kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Neu Zippendorf.



Der 37-jährige Schweriner wurde gegen Mitternacht von zwei bisher unbekannten männlichen Personen angesprochen und körperlich angegangen. In der Weiteren Folge wurden ihm Wertgegenstände entwendet. Der Geschädigte erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



