POL-NB: Transporter in Friedland angegriffen

In der Zeit vom 25.02.2022, 18:30 Uhr bis zum 26.02.2022, 06:25 Uhr kam es in Friedland zu einer Diebstahlshandlung aus einem Transporter der Marke VW.



Der Transporter wurde in der Salower Straße in 17098 Friedland durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden aus diesem mehrere Werkzeuge, u. a. ein Bohrhammer, eine Stichsäge, ein Stemmeisen und ein Akkuschrauber entwendet.



Die entstandene Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 4.100 Euro.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Zwecke der Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt.



Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601 - 3000 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



