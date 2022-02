POL-HRO: Mehrere Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof beschädigt

Schwaan (ots) -



Polizeibeamte des Reviers Bützow haben am Sonntagmorgen Beschädigungen auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde Schwaan festgestellt. Von den insgesamt acht Steinen wurden zwei umgestoßen und einer zerstört. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen übernimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.



Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar in der Lindenbruchstraße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den begangenen Straftaten stehen könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



