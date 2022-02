POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin nach Unfall leichtverletzt

Wöbbelin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 071 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Autofahrerin leichtverletzt worden. Die 31-jährige Deutsche kam mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und zwei Straßenbäumen. Anschließend geriet sie wieder auf die Fahrbahn und kam dann im rechten Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen an der Hand. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Polizei ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille bei der 31-Jährigen festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins wurden durch die eingesetzten Beamten veranlasst. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Gegen die Fahrerin wird eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



