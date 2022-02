POL-LWL: Diebesgut durch Polizei sichergestellt

Parchim (ots) -



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch eine Polizeistreife eine männliche Person im Parchimer Stadtgebiet angetroffen, welche mit offensichtlich zuvor entwendeten Rohren eines Fußballtores unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der 37-jährige Deutsche den Beamten auf, da er mit einem Fahrradanhänger unterwegs war, aus welchem deutlich erkennbar Metallrohre herausragten. Da es in der Vergangenheit im Bereich der Stadt mehrfach zu Metalldiebstählen kam, wurde der Mann durch die Beamten angehalten und kontrolliert. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 37-Jährige die Rohre vermutlich von dem Fußballtor eines nahegelegenen Sportplatzes demontiert und mitgenommen hatte. Daraufhin wurden die Metallstangen von der Polizei sichergestellt. Gegen den Mann wird nun eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt.



