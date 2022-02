POL-NB: Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der B 111 lebensbedrohlich verletzt

Wolgast (ots) -



Am 27.02.2022 gegen 15:00 Uhr ereignete sich kurz hinter der Ortslage

Lühmannsdorf auf der B 111 ein Verkehrsunfall mit Personen- und

Sachschaden.



Der 46-jährige Fahrzeugführer eines neuwertigen Quads war auf der

Bundesstraße 111 in Richtung Wolgast unterwegs, als er etwa

zweihundert Meter hinter einer dort ansässigen Gaststätte aus bisher

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und folglich

mit einem angrenzenden Straßenbaum frontal kollidierte.



Der lebensbedrohlich verletzte Mann aus dem Bereich Greifswald musste

ins Uniklinikum nach Greifswald transportiert werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Aufprall

nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße 111 wurde während der

Unfallaufnahme und Bergung des Quads für 60 Minuten voll gesperrt.



Im Auftrag



David Haupt

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell