POL-NB: Versammlung mit Abseilaktion von einer Brücke über der BAB 20 bei Tribsees, im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 27.02.2022 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr fand eine

angemeldete Versammlung auf und unter der Autobahnbrücke über die BAB

20 zwischen den Ortschaften Langsdorf und Lindholz statt. Mit der

Versammlung sollte für die Verkehrswende und gegen die

Kriminalisierung von Klimaschutzaktionen demonstriert werden. Das

AVPR Grimmen führte zur Absicherung dieser Versammlung einen Einsatz

durch.

Während der Durchführung der Versammlung wurden die BAB 20 zwischen

den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees und die K 9 zwischen

Langsdorf und Breesen für drei Stunden voll gesperrt. Der

Fahrzeugverkehr befuhr während dieser Zeit eine eingerichtete

Umleitungsstrecke.

Neben einer Abseilaktion durch zwei Personen wurden mehrere

Transparente ausgebreitet und mit Straßenmalkreide Losungen auf die

Fahrbahn und unter der Brücke angebracht. So wurde u.a. ein

Transparent mit der Aufschrift "Hier könnte ein Bahnhof sein -

Nachhaltige Mobilität MV" an der Brücke befestigt. Ein weiteres

Transparent mit der Aufschrift "Gurt an für die Verkehrswende -

Aktivisten Freisprechen - Autobahn abreißen" breiteten die

Klimaaktivisten quer über die Fahrbahn aus. Sie nutzten die

verkehrsfreie Autobahn für Freizeitaktivitäten w.z.B. Frisbee und

Fahrrad fahren.

Die durch die Versammlungsbehörde festgelegten Auflagen wurden

befolgt. Ein Vertreter der zuständigen Versammlungsbehörde befand

sich vor Ort.

An der Versammlung nahmen ca. 30 Personen teil.

Es kam zu keinen Störungen. Die Autobahn und die gesperrte Straße

wurde um 14:00 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

Die Versammlung war ursprünglich für den 30.01.2022 geplant, musste

aber auf Grund der schlechten Wetterbedingungen auf den heutigen Tag

verlegt werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell