POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin auf der Gellendiner Landstraße zwischen Anklam und Gellendin im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots) -



Am 27.02.2022 gegen 11:50 Uhr befuhr die 59-jährige deutsche

Fahrradfahrerin die Gellendiner Landstraße aus Richtung Anklam

kommend in Richtung Gellendin.

Kurz vor der Brücke über die Umgehungsstraße von Anklam kam die

Fahrradfahrerin aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und verletzte

sich schwer am Kopf. Sie wurde in das Klinikum Greifswald

eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Das Polizeihauptrevier in Anklam bittet nun um Unterstützung der

Bevölkerung.

Wer kann Hinweise dazu geben, wie die Fahrradfahrerin zu Fall kam.

Zeugen bitten wir, sich telefonisch unter 03971-2512224 bei der

Polizei in Anklam zu melden. Hinweise können auch über das Internet

unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell