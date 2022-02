POL-NB: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer (E-Bike) in Neubrandenburg (Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots) -



Am 26.02.2022 ereignete sich um 11:15 Uhr im Bereich der

Lichtzeichenanlage der Kreuzung Bachstraße/Rostocker Straße Ecke

Brodaer Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei

Radfahrern.



Ein 65-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike zur o.g. Zeit

die Bachstraße in Fahrtrichtung Rostocker Straße und hatte vor, diese

an der dortigen Lichtzeichenanlage zu überqueren. Hierbei beachtete

er jedoch nicht eine ihm entgegenkommende 67-jährige Fahrradfahrerin

und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Radfahrer. Im weiteren

Verlauf stürzte der 65-Jährige auf seine rechte Körperseite und zog

sich hierbei eine Knöchelfraktur des linken Fußes zu. Die Radfahrerin

kam nicht zu Fall und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten

Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers festgestellt

werden. Da jedoch aufgrund der medizinischen Behandlung des

Verletzten kein Atemalkoholtest durchgeführt werden konnte, erfolgte

im Klinikum Neubrandenburg eine Blutprobenentnahme. Durch die Beamten

wurde in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs aufgenommen. Der verletzte Radfahrer verblieb zur

weiteren Behandlung stationär im Klinikum Neubrandenburg. An den

beiden Fahrrädern entstand kein sichtbarer Schaden. Bei den beiden

Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.



