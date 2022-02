POL-HRO: Schwerer Unfall auf der B110 zwischen Dettmannsdorf und Reppelin

Sanitz (ots) -



Am 26.02.2022 kam es gegen 12:20 Uhr auf der B 110 zwischen

Dettmanndorf und Reppelin zu einem schweren Unfall.

Der Pkw der von Dettmanndorf in Richtung Reppelin unterwegs war, kam

aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte dabei mit einem Baum.

Der Fahrer des Pkw wurde dabei eingeklemmt und verstarb noch an der

Unfallstelle.

Am Einsatzort sind Kräfte der Feuerwehr mit der Bergung beschäftigt

und die DEKRA wurde zur Ermittlung der Unfallursache angefordert.

Die Strecke ist zur Unfallaufnahme voll gesperrt





Michael Brun-Hollien

PFvD

Polizeihauptkommissar

Elst. PP Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell