POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Pasewalk (ots) -



Am 25.02.2022 gegen 13:50 Uhr kam es auf der B104 zwischen Löcknitz

und Bismark, Landkreis Vorpommern-Greifswald, zu einem Verkehrsunfall

mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge befuhren

hintereinander die Bundesstraße aus Richtung Löcknitz kommend in

Richtung polnische Grenze. Als plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn

von rechts nach links kreuzten, leitete der vorausfahrende deutsche

23-jährige Fahrzeugführer eines PKW Honda eine Gefahrenbremsung ein.

Er konnte jedoch eine Kollision mit einem seitlich auftreffenden Reh

nicht mehr vermeiden. Gleichzeitig fuhr die deutsche 18-jährige

Fahrzeugführerin eines PKW Opel auf den vor ihr bremsenden PKW auf.

In der Folge kippte der PKW Opel auf die linke Fahrzeugseite und kam

auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Sie wurden zur

ärztlichen Versorgung in die Klinik nach Pasewalk gebracht. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 30.000,- Euro. Beide PKW

waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen

geborgen werden.

Die Bundesstraße war bis 15:40 Uhr voll gesperrt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



