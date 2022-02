POL-NB: Pkw in Neubrandenburg in Brand gesetzt - Hinweise auf Täter gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Am 25.02.2022 wurden Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zu einem Pkw-Brand in das Reitbahnviertel in Neubrandenburg gerufen.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand beobachteten mehrere Zeugen, wie sich zwei Personen auf der Straße Am Zügel unterhielten. Kurze Zeit nachdem diese sich in Richtung Traberallee entfernten, brannte in dem Bereich ein dort abgestellter Seat Ibiza. Die Ermittler gehen gegenwärtig davon aus, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde und haben eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Vor Ort sicherten Beamte des Kriminaldauerdienstes Spuren und befragten den 37-jährigen Fahrzeughalter.



Beide Personen beschrieb der Zeuge als ca. 1,80m große Männer, die schwarz gekleidet waren und Kapuzen trugen.



Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



