POL-NB: Mehrere Handtaschen aufgefunden - Die Polizei warnt

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.02.2022 wurden durch eine Hinweisgeberin im Nahbereich des Bethanien Centers in 17033 Neubrandenburg mehrere leere Handtaschen und eine leere Geldbörse aufgefunden.



Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass diese aufgefundenen Gegenstände aus einer oder mehreren Diebstahlshandlungen stammen könnten.



Wiederkehrend werden Sachverhalte zur Anzeige gebracht, in denen Handtaschen oder andere Wertgegenstände aus einem Einkaufwagen entwendet wurden.



In diesem Zuge warnt die Polizei vor solchen Diebstählen in Einkaufszentren und anderen Läden. Lassen Sie keine Taschen oder andere Wertgegenstände unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen/ Einkaufskorb liegen.



Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, welche augenscheinlich fremde Gegenstände an sich nehmen, rufen Sie die Polizei per Notruf oder ihre jeweilige Polizeidienststelle an! Wir sind rund um die Uhr für Sie da!



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell