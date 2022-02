POL-NB: Neubrandenburger Beamte stellen mehrere Verstöße während einer Verkehrskontrolle fest

Neubrandenburg (ots) -



Am 24.02.2022 gegen 14:30 Uhr beabsichtigten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit den Fahrzeugführer eines Pkw mit polnischen Kennzeichen zu kontrollieren.



Während sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, bemerkten sie Unregelmäßigkeiten an der Beschaffenheit der hinteren Kennzeichentafel. Bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass die Buchstaben des Ortskürzels mittels schwarzem Tape verändert worden waren.



Während der weiteren Kontrolle fielen ihnen außerdem mehrere Flaschen Spirituosen auf, welche sich im Fahrzeug befanden. Diese wurden zunächst sichergestellt, da kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte und somit der Verdacht einer Diebstahlshandlung bestand.



In der Fahrertür des 29-jährigen georgischen Staatsbürgers wurde zudem ein Einhandmesser aufgefunden. Ein Einhandmesser darf nur unter bestimmten Voraussetzungen oder zu bestimmten, im Waffengesetz aufgeführten Zwecken geführt werden. Eine solche Ausnahme konnte der Mann für sich nicht glaubhaft versichern, weshalb auch das Messer vor Ort sichergestellt wurde.



Die Beamten haben wegen der Veränderung des amtlichen Kennzeichens, des Verdachts einer Diebstahlshandlung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz Strafanzeige erstattet.



Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



