POL-HST: Einbruch in Binzer Bahnhofsgebäude

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich gegen Mitternacht, von Donnerstag zu Freitag (25.02.2022), ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro im Bahnhofsgebäude in Binz.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf knapp 1.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen zu dem Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls übernimmt die Bundespolizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell