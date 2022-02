POL-LWL: Schwerverletzter Autofahrer nach Unfall bei Prislich

Prislich (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Landesstraße 08 zwischen Prislich und Zierzow ist ein Autofahrer schwerverletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 37-jährige deutsche Fahrer mit seinem PKW in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Leitplanke. Durch zu starkes Gegenlenken soll der Fahrer dann auf die entgegengesetzte Fahrspur gefahren sein und einen entgegenkommenden PKW touchiert haben. In weiterer Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach an einem Baum zum Liegen. Der Autofahrer wurde dabei schwerverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Polizei Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers feststellen und ordnete zwei Blutprobenentnahmen an. Der 37-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



