POL-LWL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am 16.02.2022 kam es in Neu Kaliß zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei, nachdem er in den Abendstunden des 16.02.22 gegen 21:15 Uhr einen lauten Knall in seiner Straße vernahm und am nächsten Tag einen beschädigten Straßenbaum, sowie Trümmerteile eines Fahrzeugs vorfand.



Durch die Polizei konnten die Fahrzeugteile, die vermutlich von einem Scheinwerfer stammen, als Spuren am Unfallort gesichert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen PKW in einem grauen Farbton handeln. Aufgrund der Materialbeschaffenheit der Fahrzeugteile wird von einem eher neueren Fahrzeugmodell ausgegangen. Zeugenhinweise zu dem Unfall, der sich in der "Straße der Jugend" ereignet hat, nimmt die Kriminalpolizei in Ludwigslust unter 03874/ 411 0 entgegen.



