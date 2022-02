POL-NB: Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit Corona im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am 24.02.2022

Neubrandenburg (ots) -



Verdacht Volksverhetzung bei corona-kritischem Info-Stand in Stralsund



Am 24.02.2022, gegen 17.40 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier Stralsund die Information, dass sich in der Altstadt Stralsund mehrere Personen mit "Judensternen" ansammeln. Eingesetzte Kräfte konnten feststellen, dass an dem gemeldeten corona-kritischem Info-Stand eine polizeibekannte Person einen Button an seiner Mütze trug, auf dem ein David-Stern auf gelben Hintergrund und Schriftzug "ungeimpft" abgebildet war. Der Button wurde nicht freiwillig herausgegeben und musste daher dem Mann durch die Beamten abgenommen werden. Die Person reagierte mit reichsbürgertypischen Floskeln.

Der Info-Stand wurde im Vorfeld seitens der Versammlungsbehörde nicht als Versammlung eingestuft.

Gegen den 47- Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



In Demmin fand wieder ein störungsfreier Aufzug statt. An diesem nahmen 150 Teilnehmer teil. Thema war: "Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung".

An einer weiteren Versammlung unter dem Motto: "Verantwortung und Sachlichkeit in der Corona- Pandemie" nahmen 10 Personen teil. Auch diese Versammlung verlief störungsfrei.



Im Zeitraum von 17.30 bis 18.45 Uhr fand in Neubrandenburg eine Versammlung unter dem Motto "Gedenken an die Corona- Toten in M-V" statt. Daran nahmen 25 Personen teil.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell