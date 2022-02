POL-NB: Mahnwache in Greifswald anlässlich des begonnenen Krieges in der Ukraine

Details anzeigen Versammlung HGW Versammlung HGW

Greifswald (LK VG) (ots) -



Aufgrund der in den Morgenstunden des 24.02.2022 aufgetretenen weltpolitischen Ereignisse in der Ukraine wurde auf dem Greifswalder Marktplatz um 18.00 Uhr eine Eilversammlung in Form einer Mahnwache durchgeführt. Die Anmelderin und Leiterin dieser Versammlung rechnete mit einer Teilnehmerzahl von etwa 50 Personen. Tatsächlich erschienen jedoch 200 Personen. Die kurzen Redebeiträge weckten ebenfalls das Interesse vieler Marktbesucher und Passanten, welche stehenblieben, den Beiträgen zuhörten und diese beklatschten. Nach einer Stunde wurde die Versammlung beendet und die Teilnehmer verließen sichtlich bewegt den Versammlungsort.



