POL-ANK: Erstmeldung zum Brand einer Lagerhalle eines Schrotthandels in Groß Polzin

Am 24.02.2022, gegen 13:30 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle in Groß Polzin Ortsteil Quilow mitgeteilt.



Die Lagerhalle gehört zu einem ortsansässigen Schrotthandel und steht derzeit in voller Ausdehnung in Flammen. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Orte sind derzeit zur Brandbekämpfung im Einsatz. In der Lagerhalle befinden sich unter anderem Autoteile, Altreifen, Altbenzin sowie Heizungsteile und diverse Werkzeuge, die in Brand geraten sind. Zudem wurden ca. 50 Solarpaneele auf dem Dach der Lagerhalle durch das Feuer zerstört. Der Betreiber schätzt den Schaden daher derzeit auf ca. 200.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erkenntnisse, wie es zu diesem Brand kommen konnte gibt es bislang jedoch nicht.



Die L263 ist derzeit voll gesperrt und die Löscharbeiten dauern an. Polizei und Feuerwehr bitten Bürgerinnen und Bürger das Gebiet zu meiden. Zudem sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.



