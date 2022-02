POL-LWL: Psychisch auffälliger Mann sorgt für mehrere Unfälle auf der B 103

Ganzlin (ots) -



Auf der Bundesstraße 103 zwischen Dresenow und Ganzlin kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen ein Mann schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 41-jähriger Deutscher versucht haben, sich von mehreren Fahrzeugen anfahren zu lassen. Der Mann, der unter schweren psychischen Erkrankungen leiden soll, lief auf der Bundesstraße immer wieder hin und her. Ein 58-jähriger Zeuge hielt den Mann fest, nachdem dieser gegen sein Auto gelaufen war und verständigte die Rettungskräfte. Derweil versuchte der 41-Jährige erneut auf die Straße zu laufen, konnte aber kurzzeitig von dem Zeugen daran gehindert werden. Als sich ein Kleintransporter näherte, entriss sich der Mann aus dem Griff des 58-Jährigen und lief vor das Fahrzeug. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem 41-Jährigen und dem Kleintransporter. Der Mann musste danach durch weitere Zeugen und den eingetroffenen Polizisten aus dem Polizeirevier Plau festgehalten werden, da er sonst erneut auf die Straße gelaufen wäre. Aufgrund der Unfälle erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von Suizidabsichten des Mannes aus.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram:@polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell