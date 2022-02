POL-NB: Polizist bei Widerstand verletzt

Neustrelitz (ots) -



Am 23.02.2022 gegen 09:40 Uhr führten die Beamten des Polizeihauptrevieres Neustrelitz in der Ortschaft Usadel eine Sichtkontrolle des öffentlichen Straßenverkehrs durch.



Die Beamten kontrollierten in der weiteren Folge den Fahrzeugführer eines Hyundai.



Im Rahmen der Kontrolle gab der 28-jährige syrische Staatsbürger gegenüber den Beamten den täglichen Konsum von Betäubungsmitteln an, verweigerte jedoch einen Drogenvortest mittels Urinabgabe. Als ihm die weiteren polizeilichen Maßnahmen erläutert wurden, wurde er fortwährend verbal aggressiv und leistete folglich aktiven Widerstand, woraufhin er durch die Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Trotz der Fesselung behielt der Tatverdächtige die Aggressivität bei und versuchte auch im Streifenwagen die Beamten mit Fußtritten zu verletzen. Weiterhin beabsichtigte er sich der Maßnahme in Form eines Fluchtversuches zu entziehen, was umgehend durch die Neustrelitzer Beamten verhindert werden konnte.



Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurde ein Beamter durch einen Biss des 28-Jährigen an der Hand leicht verletzt. Der Beamte ist vorübergehend nicht dienstfähig.



Nach der Blutprobenentnahme im Krankenhaus Neustrelitz wurde der Fahrzeugführer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand blieb der Tatverdächtige unverletzt.



Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen Widerstandes und des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.



