POL-LWL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Am Mittwochmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 195 zwischen Bahlen und Gülze ein Fahrer leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 49-jähriger deutscher Fahrer einen vor ihm fahrenden PKW überholt haben. Der 31-jährige deutsche Fahrer des überholten PKW bog dann nach links ab und übersah den Überholenden. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge. Infolgedessen wurde der Sportwagen des 49-Jährigen in die Leitplanke gedrückt und stark beschädigt. Der 31-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Er musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 115.000 Euro.



