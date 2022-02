POL-ANK: Erneut Autofahrer mit 2,35 Promille in Greifswald unterwegs

Greifswald (ots) -



Heute Früh (24.02.2022, 06:30 Uhr) fiel den Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald während ihrer Streifenfahrt ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise in der Grimmer Landstraße auf. Daraufhin stoppten die Beamten das Fahrzeug und führten eine Verkehrskontrolle bei dem Opel-Fahrer durch.



Während der Kontrolle fiel den Beamten sofort die erhebliche Alkoholisierung des 58-jährigen deutschen Fahrzeugführers auf. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann, der aus der Region stammt, ergab einen Wert von 2,35 Promille.



Es folgte eine Blutprobenentnahme in der Greifswalder Universitätsklinik und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem muss sich der 58-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



Bereits am Dienstag (22.02.2022) war ein Autofahrer mit 2,63 Promille in Greifwald unterwegs und von der Polizei nach einem Zeugenhinweis kontrolliert worden. (Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5154687)



