POL-ANK: Kriminalpolizei ermittelt Täter nach Handtaschenraub in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 14.11.2021 um 03:20 Uhr wurde eine 21-jährige Frau im Bereich der Fleischerwiese in Greifswald Opfer einer Raubstraftat. Unbekannte Täter hatten sie angegriffen, zu Boden gestoßen, mit einem Feuerlöscher besprüht und anschließend ihre Handtasche gestohlen. Sie wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5073319).



Durch umfangreiche und intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Greifswald konnten nun zwei Täter bekannt gemacht werden. Im Rahmen der Vernehmungen gestanden die beiden 15-jährigen Jugendlichen aus Greifswald die Tat. Als Motiv gaben sie an, dass sie Bargeld benötigten und Langeweile hatten. Das Opfer hatten sie zufällig ausgewählt.



Die gestohlene Handtasche konnte in der Nähe des Tatortes aufgefunden werden. Es fehlte offensichtlich nur der Personalausweis der jungen Frau.



Da keine Haftgründe gegen die beiden Jugendlichen vorliegen, wurde kein Haftantrag für eine Untersuchungshaft gestellt. Das Ermittlungsverfahren wurde nun abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft Stralsund abgegeben. Auch die Jugendgerichtshilfe wurde informiert.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell