POL-HRO: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am 23.02.2022 gegen 20:15

Uhr der Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Wismarer

Johannes-R.-Becher-Straße in Brand. Die dadurch verursachte

Rauchentwicklung breitete sich über den Treppenaufgang im gesamten

Haus aus. Durch Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar (8) und der

Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Friedenshof (20) konnte der Brand

gelöscht sowie die Anwohner des betroffenen sowie der anliegenden

Hausnummern evakuiert werden. Nach einer erfolgten notärztlichen

Begutachtung aller Personen sind keine Personen als verletzt

eingestuft worden. Der Strom des Mehrfamilienhauses wurde abgestellt.

Alle 32 Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre

Wohnungen zurückkehren. Der Schaden wird derzeit polizeilich auf ca.

50.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des

Anfangsverdachts einer schweren Brandstiftung.



