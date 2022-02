LWSPA M-V: Eigentümer des gesuchten Bootes meldet sich bei Wasserschutzpolizeiinspektion Waren

Waren (Müritz) (ots) -



Die Beamten der Wasserschutzpolizei Waren konnten das kleine Segelboot "Pyrat-Style" am heutigen Tage an den Eigentümer zurückgeben. Dieser meldete sich aufgrund der Veröffentlichung in der Presse und auf Facebook bei den Kollegen der Wasserschutzpolizeiinspektion.

Der Inhaber legte die entsprechenden Eigentumsnachweise vor.

Das Boot trieb am 21.Februar 2022 auf der Peene in der Nähe von Demmin und wurde daraufhin sichergestellt.

Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor.



