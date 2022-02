POL-GÜ: Falsche Mitarbeiter betrügen die Menschen und erbeuten fast 40.000 Euro

Güstrow (ots) -



~Eine 84 jährige Dame aus Liessow (Laage) ist heute einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen. Ein männlicher Polizist hielt sie den ganzen Vormittag am Telefon. Erst teilte er ihr mit, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und dadurch eine Person gestorben sei. Für ihre Freilassung müsse sie nun eine Kaution bezahlen. Ob sie ihrem Sohn helfen und 26.000 Euro für die Abholung vorbereiten könne. Es dauerte nicht lange und da klingelte eine männliche Person an der Haustür. Die Frau wurde stutzig, da jedoch der vermeintliche Polizist am Telefon erklärte, dass alles in Ordnung sei, übergab sie die gewünschte Geldsumme. Der Mann blieb noch einen Moment am Telefon und erklärte dann, dass nun alles klar sei, bedankte sich und legte auf. In dem Moment an der Haustür hatte sie keine Chance mehr, etwas anders zu machen. Dann jedoch rief sie den wirklichen Sohn an und sie informierten die Polizei. Die ermittelt nun wegen Betruges. Vielleicht ist jemandem aber der Geldbote vom 23.02.2022, in der Zeit von 11:00 bis 11:45 Uhr im Bereich Liessow aufgefallen. Der Mann war 170 cm groß, 20-25 Jahre, hatte ein ausländisches Aussehen und schwarze Haare. Getragen hat er eine zerrissene Hose.

Informationen nimmt die Polizei in Bützow unter 038461-4240, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Neben weiteren Betrügereien wurde am 22.02.2022 einen Anzeige aufgenommen, da der 63 Jährige aus Matgendorf auf einen vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen war. Auf seinem Rechner sei ein Trojaner, Hacker hätten seine Mails gehackt und um dieses zu beseitigen benötige er als Mitarbeiter von Microsoft Zugriff auf den Rechner. Während des Telefonates passierte etwas auf dem Rechner, jedoch konnte er das nicht nachvollziehen. Am Ende jedoch waren von seinem Konto über 13.000 Euro abgebucht. Der Mitarbeiter ließ am Rechner die Info einblenden, dass Microsoft nie Geld abbuchen würden und es sich bei den Zahlen um keine Geldsumme handeln würde. Dem vertrauter der Geschädigte nicht mehr, beendete das Telefonat und wendete sich an die Bank. Es wurde versucht, die unberechtigt getätigten Zahlungen zu stornieren.



Immer wieder möchte die Polizei aufmerksam machen und vor Betrügern am Telefon warnen.



Seien sie misstrauisch bei unbekannten Anrufern! Machen Sie keine Angaben zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen! Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Wenn Sie Zweifel an einem Anruf haben, beenden Sie das Gespräch! Legen Sie den Telefonhörer auf. Rufen Sie selber die Polizei!

Reden Sie mit Bekannten, Verwandten und Angehörigen über die unterschiedlichen Facetten des sogenannten Enkeltricks!~



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell