POL-HRO: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwer verletzt wurde ein 59-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Pkw Golf.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr im Rostocker Stadtteil Brinckmannsdorf. Der 63-jährige Fahrer des VW Golf befuhr die Marie-Bloch-Straße und wollte nach links in die Albert-Schulz-Straße abbiegen, als es zur Kollision mit dem Radfahrer kam. Der 59-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Der 63-jährige Deutsche blieb unverletzt.



Zur Unfallursache und zum konkreten Unfallhergang ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Dabei sind auch schlechte Sichtverhältnisse, wie die tief stehende Sonne am gestrigen Dienstagnachmittag, Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell