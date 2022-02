POL-SN: Zeugen gesucht - Fahrrad auf Fahrbahn geworfen

Schwerin (ots) -



Am gestrigen frühen Abend kam es zu einer Verkehrsgefährdung durch ein Fahrrad.



Ein 40-Jähriger Schweriner befuhr die B321 gegen 17:30 Uhr aus Richtung Köpmarkt in Richtung Zoo. Bevor er die Straßenbahnbrücke passierte, sah er, wie Jugendliche ein Fahrrad von der Brücke warfen. Durch die umsichtige und schnelle Reaktion des 40-jährigen Autofahrers konnte auch ein Taxifahrer, der seitlich neben dem Zeugen fuhr, ebenfalls der Situation ausweichen. Die beiden Fahrzeugführer blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt, die Autos wurden vom Fahrrad nicht getroffen.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Sowohl der Taxifahrer als auch anderen Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385-5180 - 2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell