POL-SN: 35-Jähriger Schweriner in Haft

Schwerin (ots) -



Nach umfangreichen Sofortmaßnahmen und Ermittlungen der Schweriner Polizei gibt es eine erste Erfolgsmeldung. Ein 35-jähriger Deutscher konnte als mutmaßlicher Täter für Wohnungseinbrüche identifiziert werden. Er befindet sich bereits in Untersuchungshaft.



Insgesamt können dem ermittelten Tatverdächtigen zwei Wohnungseinbrüche zugeordnet werden. Beide Taten ereigneten sich in den Nachmittagsstunden des 21.02.2022 in der Weststadt. Durch einen bedeutsamen Hinweis eines Zeugen konnten die Beamten den 35-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen noch im Laufe des Abends ermitteln und in der Nacht vorläufig festnehmen.



Das Amtsgericht Schwerin hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl beantragt. Im Anschluss an die Vorführung wurde der 35-jährige Deutsche in die Justizvollzugsanstalt verbracht.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin dauern an, derzeit wird geprüft, ob der Tatverdächtige für weitere Straftaten verantwortlich ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell