POL-NB: Automatischer Unfallalarm ausgelöst - zwei Personen leichtverletzt

In den Morgenstunden des 23.02.2022 meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen E-Notruf. Demnach wurde über zwei Fahrzeuge ein automatischer Unfallalarm ausgelöst.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi die B 199 aus Anklam kommend in Fahrtrichtung Klempenow und passierte den Kreuzungsbereich auf Höhe des Autobahnzubringers zur A20. Zur gleichen Zeit befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines VW Touran die B 199 und bog nach links auf die Auffahrt zur A 20 Richtung Berlin/Stettin ab.



Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei sich deren Fahrer leichte Verletzungen zuzogen und zur Behandlung ins Krankenhaus nach Anklam gebracht wurden.



Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.



