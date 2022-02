POL-NB: Seniorin aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald weiterhin vermisst - neues Foto vorhanden

Hanshagen (ots) -



Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass die Seniorin aus Hanshagen bei Greifswald letztmalig von einem Busfahrer am 10.02.2022 in Hanshagen gesehen wurde. Die Prüfungen der Wohn- und Kontaktadressen und alle weiteren polizeilichen Maßnahmen haben dennoch bislang nicht zum Auffinden der Frau geführt. Der Einsatz der Rettungshundestaffel hatte ergeben, dass die Spur der Frau bis zur B109 bei Hanshagen führte. Wo sich die Seniorin derzeit aufhält, ist weiterhin unbekannt.



Die Vermisste benötigt dringend medizinische Hilfe, daher Bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger weiter um Hinweise.



Wer Angaben zur Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836 252 224, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Neben den Vertretern der Printmedien, werden insbesondere die lokalen Rundfunksender gebeten, den Zeugenaufruf (erneut) auszustrahlen.



Die ursprüngliche Meldung mit einem aktuellen Bild, dem Namen der Vermissten und einer Personenbeschreibung finden sie hier:



https://bit.ly/3sYSdGq



