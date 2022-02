LWSPA M-V: Segelboot durch die Wasserschutzpolizei Waren sichergestellt- Suche nach Eigentümer

Details anzeigen sichergestelltes Segelboot sichergestelltes Segelboot

Waren (Müritz) (ots) -



Die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren sucht den Eigentümer des abgebildeten Sportbootes.

Das Boot wurde aufgrund eines Hinweises am 21.02.2022 herrenlos treibend auf der Peene zwischen Demmin und Zeitlow festgestellt und durch die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren sichergestellt.



Beschreibung des Bootes:



Segelboot ohne Mast mit der Aufschrift "Pyrate-Style"

Bootstyp: Pirat

Rumpffarbe: schwarz

Bootsmotor: Suzuki DT 64, 4 PS



Die WSPI Waren bittet den Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu den Eigentümern geben können, sich in der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren zu melden.



Kontakt:



Wasserschutzpolizeiinspektion Waren

Gerhart-Hauptmann-Allee 6

17192 Waren

wspi-waren@lwspa-mv.de

03991-74730



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: oea.lwspa@polmv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren

Gerhart-Hauptmann-Allee 6

17192 Waren

03991-74730

wspi-waren@lwspa-mv.de

http://www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell