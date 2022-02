POL-SN: 83-jährige Schwerinerin beraubt

Schwerin (ots) -



An einer Fußgängerampel wurde eine 83-jährige Schwerinerin Geschädigte einer Raubstraftat.



Ersten Erkenntnissen nach folgten zwei männliche Jugendliche der älteren Dame zunächst aus Richtung Andrej-Sacharow-Str., bis sie die 83-Jährige an der Ampel Am Grünen Tal zu Boden brachten und ihr zwei Taschen entwendeten. Die geschädigte Schwerinerin verletzte sich bei dem Angriff und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht werden.



Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Wer hat den Vorfall gestern gegen 12:45 Uhr Am Grünen Tal beobachtet?



Sowohl die Ersthelfer als auch die Zeugen auf der gegenüberliegenden Seite der Ampel sowie vorbeifahrende Autofahrer werden gebeten sich zur Aufklärung der Gesamtumstände und der Tat bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180 -1560 oder -2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



