POL-LWL: Umgekippter Zementlaster auf der A 24: Fahrer leichtverletzt

Am Dienstag kam es auf der A24 an der Anschlussstelle Wittenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW-Gespann, bei dem der Fahrer leichtverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam der 69-jährige deutsche Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter in die Böschung. Infolgdessen kippte die Zugmaschine mit dem Auflieger, der ca. 24 Tonnen Zement geladen hatte, um. Der Fahrer wurde dabei leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen in Fahrtrichtung Hamburg, müssen für die Bergung der Zugmaschine bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt werden. Die Bergung des Aufliegers soll voraussichtlich die nächsten Tage andauern, da der Zement in mehreren Schritten abgepumpt werden muss. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 60.000 Euro.



