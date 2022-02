POL-HWI: Alkoholbedingter Verkehrsunfall auf der A20

Wismar (ots) -



Gegen 00:30 Uhr des heutigen Tages kam es auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Auf Höhe der Ortschaft Lübow kam der 55-Jährige mit seinem Audi nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Das Fahrzeug drehte sich anschließend mehrfach und kam auf der Überholspur zum Stehen.



Eingesetzte Rettungskräfte brachten den Fahrer zur Behandlung seiner Verletzungen ins Klinikum nach Wismar. Dort erfolgte zudem eine Blutprobenentnahme, da ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,13 Promille ergab. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.



Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 30.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Lübeck war für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.



Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neuburg, Krassow und Benz sowie der Autobahnmeisterei Upahl waren im Einsatz.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell