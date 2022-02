POL-HRO: Größere Mengen Kupferkabel in Brinckmansdorf und Dummerstorf entwendet

Rostock (ots) -



Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum 22.02.2022 eine größere Menge Buntmetall von einer Großbaustelle in Rostock Brinckmansdorf und einem Betrieb für Getreidewirtschaft im Bereich Dummerstorf entwendet.



Sie hatten sich unberechtigt Zutritt zu den Tatorten verschafft, um dort gelagerte Kabeltrommeln sowie bereits verbaute Starkstrom- und Lichtkabel zu entwenden. Im Bereich der Großbaustelle Brinckmansdorf kam es hierdurch zu diversen Sachbeschädigungen an Kabelsträngen. Insgesamt konnten die Diebe laut ersten Erkenntnissen ungefähr 800 m Kupferkabel entwenden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst war in beiden Fällen im Einsatz, um Spuren zu sichern und diese nun auszuwerten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob beide Taten in Zusammenhang stehen könnten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell