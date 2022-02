POL-HWI: Graffitischmierereien in Timmendorf - Tatverdächtige gestellt

Timmendorf/Poel (ots) -



Bereits in den frühen Samstagmorgenstunden wurde die Wismarer Polizei darüber informiert, dass im Bereich des Hafens in Timmendorf/Insel Poel vier Personen die Fassade eines dortigen Restaurants mit Graffiti verunstalten würden.



Neben dem Schriftzug "Woser", der über eine Länge von etwa fünf Metern aufgebracht wurde, hatten die zunächst unbekannten Täter weitere kleinere Schmierereien in der Größe von circa 50 x 30 Zentimetern auf mehreren Gebäudeseiten der Gaststätte aufgetragen. Der verursachte Schaden liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich.



Gegen 03:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Wismar im Wismarer Philosophenweg einen PKW, der zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme im Bereich Timmendorf/unweit des Tatortes festgestellt werden konnte. Bei den vier männlichen Insassen, auf die die Zeugenbeschreibung zutraf, sowie im Fahrzeug wurden neben Farbspuren an der Kleidung auch mehrere Spraydosen aufgefunden und sichergestellt. Gegen die vier Männer im Alter von 22, 25 und 29 Jahren wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



