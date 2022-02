POL-LWL: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Leezen/Stolpe (ots) -



Am Montagmorgen kam es auf der A14 bei Leezen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 57-jährige deutsche Fahrer mit seinem PKW ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Grünstreifen kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Laut Zeugenaussagen soll es zum Unfallzeitpunkt starken Niederschlag in dem Bereich gegeben haben. Der Unfallfahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Bergungsarbeiten kam es für eine knappe Stunde immer wieder zu Sperrungen der Fahrbahn in Richtung Dresden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 7000 Euro.



