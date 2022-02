POL-NB: Verkehrsunfall in Stavenhagen, beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Stavenhagen (ots) -



Am 21.02.2022 gegen 14:00 Uhr ist es in 17153 Stavenhagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Citroen den Scheunenweg in Stavenhagen in Richtung der Fritz-Reuter-Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Renault die Fritz-Reuter-Straße und bog nach links in den Reuterplatz ab, ohne den im Gegenverkehr befindlichen Pkw Citroen durchfahren zu lassen.

In der Folge kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Die zwei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.



Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.



