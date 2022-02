POL-ANK: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

Greifswald (ots) -



Heute Mittag (21.02.2022, gegen 12:00 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Koitenhäger Landstraße in Greifswald, bei dem ein 80-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden ist.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 80-jährige Greifswalder den Radweg in der Koitenhäger Landstraße in Richtung Wolgaster Straße. Eine 38-jährige Greifswalderin war mit ihrem PKW VW in der Tolstoistraße in Richtung Koitenhäger Landstraße unterwegs. An der Einmündung zur Koitenhäger Landstraße bremste die Fahrerin ihr Fahrzeug vor dem querenden Radweg zunächst ab. Als die 38-Jährige jedoch wieder losfuhr, um nach links in die Koitenhäger Landstraße abzubiegen, übersah sie den 80-Jährigen auf seinem E-Bike, der gerade die Tolstoistraße überquerte und stieß mit ihm zusammen.



In Folge der Kollision zwischen PKW und Radfahrer stürzte dieser und verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der 80-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und Knie und wurde mit einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum gebracht. Am PKW und am Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 300 Euro.



Alle Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell