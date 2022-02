POL-HST: Polizei ertappt dank Bürgerhinweis zwei mutmaßliche Diebe

Stralsund (ots) -



Heute Morgen (21.02.2022), gegen 01:00 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Stralsunder bei der Polizei. Er beobachtete in diesem Moment in der Frankenvorstadt zwei Personen, die sich verdächtig um ein Firmengelände bewegten und schließlich über den Zaun auf das Grundstück stiegen.



Als ein Streifenwagen der Polizei eintraf, flüchteten die beiden Verdächtigen zu Fuß. Sie konnten jedoch nur kurze Zeit später von einer weiteren Streifenwagenbesatzung in der unmittelbaren Umgebung festgestellt werden. Bei den mutmaßlichen Flüchtigen handelte es sich um einen 21-jährigen und einen 22-jährigen Deutschen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sie Autoteile im Wert von circa 60 Euro entwendet. Außerdem stellte die Polizei fest, dass auf dem Betriebsgelände Vorbereitungen für weitere Diebstahlshandlungen getroffen worden sind.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Stralsunder, wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs, aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Elisa-Sophie Döbel

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell