POL-NB: Betrug geglückt - Geschädigter überweist mehrere Tausend Euro

Am 18.02.2022 gegen 09:30 Uhr meldete sich ein 43-jähriger Geschädigter bei der Kriminalpolizei in Malchin und erstattete eine Anzeige aufgrund eines Betruges.



Über das Internet fand der 43-Jährige eine Zugmaschine der Marke Volvo im Wert von 21.800 Euro. Die zu dem Inserat angegebene Telefonnummer hat er kontaktiert und den Kauf der Zugmaschine gegenüber dem bislang unbekannten Täter, welcher sich als Anbieter ausgab, bestätigt. Der 43-Jährige erhielt die Bankdaten des Täters und überwies den Kaufpreis in Höhe von 21.800 Euro.

Folglich fuhr er zu der angegebenen Firmenadresse, an welcher sich herausstellte, dass seitens dieser Firma eine solche Zugmaschine nie inseriert wurde und es sich offensichtlich um einen Betrug handelt.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin aufgenommen.



Die Polizei warnt vor derartigen Betrugshandlungen. Seien Sie aufmerksam und handeln Sie überlegt! Vor dem Kauf hochwertiger Gegenstände empfiehlt sich immer eine vorherige Inaugenscheinnahme.



Rufen Sie im Zweifel die Polizei per Notruf oder ihre jeweilige Polizeidienststelle an! Wir sind rund um die Uhr für Sie da! Auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



