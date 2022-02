POL-SN: Polizeiliches Einsatzgeschehen in Schwerin in Zusammenhang mit Wetterlage vom Wochenende

Details anzeigen Beschädigtes Kraftfahrzeug nach Verkehrsunfall Beschädigtes Kraftfahrzeug nach Verkehrsunfall

Schwerin (ots) -



Die Polizei der Landeshauptstadt Schwerin war am vergangenen Wochenende auf Grund des Sturmes "Zeynep" gefordert. Am Freitag, dem 18.02.2022 sowie in der darauffolgenden Nacht zum Samstag kam es in Schwerin zu insgesamt 29 Alarmierungen in Zusammenhang mit der Wetterlage.



Vielfach handelte es sich bei den Einsätzen um Gefahren durch

umstürzende Bäume und Baustellenbeschilderungen.



Zu einem schweren Verkehrsunfall in Zusammenhang mit dem Sturmgeschehen kam es am Samstagmorgen, dem 19.02.2022 gegen 04.25 Uhr:

An der B 104 im Bereich des Ortsausganges Schwerin in Richtung Lützow waren Dutzende Bäume umgestürzt und lagen in der Folge teilweise auf der Straße.



Ein 40-jähriger Schweriner befuhr die B 104 von Schwerin in Richtung Lützow und stieß hierbei mit seinem VW Caddy mit quer über der Straße liegenden Baumstämmen zusammen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Er musste in ein Klinikum eingeliefert werden; an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden i. H. v. ca. 30.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell