POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und verletzt sich schwer

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Camin und Kogel ist Sonntagnacht ein Autofahrer schwerverletzt worden. Der 42- jährige bulgarische Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und Straßenbaum. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und kam einige Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Der 42-Jährige wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte befreit werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch im Fahrzeug und beim Fahrer fest. Aus diesem Grund wurden zwei Blutprobenentnahmen angeordnet, um den genauen Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt ermitteln zu können.

Der 42-Jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zwecke der Bergungsarbeiten waren die Feuerwehren aus Kogel, Gallin, Vellahn und Bantin mit insgesamt 50 Kameraden vor Ort. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.



