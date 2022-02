POL-HRO: Im Zusammenhang mit einem versuchten Totschlag am 20.02.2022 in Güstrow ermitteln nun die Kriminalpolizeiinspektion Rostock sowie die Staatsanwaltschaft Rostock.

Güstrow (ots) -



Nach derzeitigem Stand kam es am gestrigen Vormittag gegen 10:25 Uhr

in Güstrow infolge eines Streits zu einer gewalttätigen

Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Dabei verletzte eine

64-jährige Deutsche eine 69-jährige Frau gleicher Nationalität unter

Einsatz eines Messers mit mehreren Stichen schwer. Ein Hinweisgeber

hatte das Geschehen, welches sich vor einem Wohnhaus in der

Haselstraße ereignete, beobachtet und die Polizei gerufen.



Die Beschuldigte wurde von den Einsatzkräften noch am Tatort

festgestellt und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rostock prüft

derzeit, inwieweit ein Haftbefehl erlassen werden kann.



Die Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Lebensgefahr konnte durch das beherzte Eingreifen der

Zeugen, die die Frauen trennten und umgehend Erste Hilfe leisteten,

verhindert werden. Für diese Zivilcourage gilt den engagierten Zeugen

der Dank der Behörden.



Die genaueren Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar und

Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell