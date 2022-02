POL-ANK: Erneuter Unfall mit einer verletzten Person auf der Kreuzung B111/L35 bei Gützkow

Gützkow (ots) -



Am 21.02.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung B111/L35 bei Gützkow erneut zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 18-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Skoda von der Abfahrt A20 in den Kreuzungsbereich B111/L35 ein und bog nach links auf die L35 in Richtung Greifswald ab. Im Kreuzungsbereich übersah die 18-Jährige Autofahrerin, den ihr entgegenkommenden PKW Peugeot eines 50-jährigen polnischen Fahrzeugführers, welcher auf der B111 aus Gützkow kommend in Richtung A20 unterwegs war. Auf Grund des Vorfahrtfehlers der Skoda-Fahrerin kollidierten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.



Bei dem Unfall wurde die 18-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der polnische Fahrzeugführer blieb unverletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.



Am Wochenende kam es auf der selben Kreuzung bereits zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Es war der dritte Unfall in 48 Stunden an dieser Stelle. Beim ersten dieser Unfälle wurde die Ampelanlage beschädigt, die seit Samstag nicht mehr in Betrieb ist. Um weitere Unfälle an der Kreuzung zu vermeiden, wird nun durch die zuständige Straßenbahnmeisterei geprüft, dort eine Bedarfsampel zu errichten.



