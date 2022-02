POL-NB: Ergänzung- Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Prerow- ZEUGENAUFRUF

Barth (LK VR) (ots) -



Die Untersuchungen des Brandursachenermittlers ergaben, dass das Wohnhaus in Brand gesetzt wurde. Bislang unbekannte Täter setzten das Wohnhaus im Zeitfenster von ca. 19.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr in Brand. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer insbesondere im benannten Zeitraum Feststellungen im Nahbereich des Wohnhauses gemacht hat, meldet sich bitte unter 038231 6720; www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Ausgangspressemitteilung



Am 19.02.2022, gegen 20:35 Uhr teilte die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg den Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Prerow

mit. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Haus bereits

im Vollbrand. Zur Brandbekämpfung waren 55 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren Zingst, Prerow, Barth und Pruchten im Einsatz. Sie

konnten jedoch nicht verhindern, dass das reetgedeckte Haus durch das

Feuer komplett zerstört wurde. Zur Brandzeit befanden sich keine

Personen im und am Haus, so dass niemand verletzt wurde. Aufgrund der

Alleinlage des Brandobjektes bestand keine Gefahr für benachbarte

Gebäude.

Wie es zum Brand gekommen ist, ist derzeit völlig unklar. Nach

Abschluss der Löscharbeiten werden die Ermittler des

Kriminaldauerdienstes Stralsund die Ermittlungen zur Brandursache

aufnehmen. Dabei werden sie durch einen Brandursachenermittler

unterstützt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200.000

Euro geschätzt.



